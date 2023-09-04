AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİNİN GURUR TABLOSU

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteye yerleştirmede büyük başarı elde etti.
Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi bu yıl da öğrencilerini ülkemizin önde gelen üniversitelerine yerleştirme başarısı gösterdi. Okul Müdürü Murat Yeşilbaş, hiç bir başarının tesadüf olmadığını belirterek başarılarılarımızın en büyük mimarı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum dedi.
Ad Soyad Program Adı Üniversite Adı Fakülte/MYO Adı Puan Türü
İLYAS SELMAN MUSAOĞLU Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
ORTA DOĞU
TEKNİK
Mühendislik Fakültesi SAY
İREM ÖZDEMİR Tıp ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
YAVUZ BARBAROS SOYKAN Tıp ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
RANA GÜVE Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
ÖZYEĞİN
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
ZEYNEP SAKA İstanbul Tıp İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi SAY
GÜLNİHAL DURMUŞ Tıp ANKARA YILDIRIM
BEYAZIT
Tıp Fakültesi SAY
SİMGE DÜNDAR İşletme Mühendisliği
(İngilizce)
İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi SAY
EREN RAMAZAN ŞİŞKOLAR Tıp AKDENİZ
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
ALİ ADIBELLİ Makine Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi SAY
ZEYNEP ATAŞ Tıp KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
ALPER AVCI Tıp KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
JACK EMRE FLETT Bilgisayar Mühendisliği İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ-
Mühendislik Fakültesi SAY
FATMA HÜMA YAŞAR Tıp ÇANAKKALE
ONSEKİZ MART
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
AHMET HAKAN KÜLEKÇİ Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
Elektrik-Elektronik
Fakültesi
SAY
TAHİR BEBE Tıp ERCİYES
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
EFE ARDA DAKES Bilgisayar Mühendisliği GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA)
Mühendislik Fakültesi SAY
EMRE TATLI Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği (İngilizce)
YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
Elektrik-Elektronik
Fakültesi
SAY
EMRE CAN YÜCE Tıp TEKİRDAĞ NAMIK
KEMAL
Tıp Fakültesi SAY
HÜSNA DENİZ Tıp İNÖNÜ
ÜNİVERSİTESİ
(MALATYA)
Tıp Fakültesi SAY
AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ 2023 YILI
SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ
(Başarı sıralarına göre sıralanmıştır.)
MUHAMMED EMİN YALÇINKAYA Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
ANKARA YILDIRIM
BEYAZIT
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
SAY
RIZA UMUT ATICI Tıp DÜZCE
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
ALARA SU AKGÜL Kimya Mühendisliği
(İngilizce)
YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
Kimya-Metalurji
Fakültesi
SAY
CAN OĞUZ IŞIKSU Tıp ZONGULDAK
BÜLENT ECEVİT
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
YAREN UÇAR Tıp KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
ALİ MERT ÇAVAŞ Tıp KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
GÖKDENİZ KURTOĞLU Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
OSTİM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA)
Mühendislik Fakültesi SAY
OĞUZHAN ÖNDER İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)
İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi SAY
GÜLNİHAL ŞÜKRE Kimya Mühendisliği YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji
Fakültesi
SAY
CEMRE GÜL TERZİOĞLU Diş Hekimliği BOLU ABANT İZZET
BAYSAL
ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği
Fakültesi
SAY
ZEYNEP BETÜL ÇELİK Diş Hekimliği ZONGULDAK
BÜLENT ECEVİT
ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği
Fakültesi
SAY
SERHAN DURSUN Diş Hekimliği UŞAK
ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği
Fakültesi
SAY
AYŞEGÜL GÜNAYDIN Mimarlık İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi SAY
ELİF YAĞMUR UÇAR Endüstri Mühendisliği İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ-
Mühendislik Fakültesi SAY
SUDE ÖZTÜRK Eczacılık GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA)
Eczacılık Fakültesi SAY
BEYZANUR MEVA KURŞUN Hukuk MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
Hukuk Fakültesi EA
YUŞA KARAPINAR Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim
Bilimleri Fakültesi
SAY
SARE AVCİ Eczacılık ZONGULDAK
BÜLENT ECEVİT
Eczacılık Fakültesi SAY
MUSTAFA EMİN İNCİ Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
MERT TOPALOĞLU Endüstri Mühendisliği SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
MEHMET SİRAC YILDIZ Bilgisayar Mühendisliği DÜZCE
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
YAĞIZ ATILAY TUNÇAY Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
FURKAN KERİM OCAK Bilişim Sistemleri
Mühendisliği
KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi SAY
MERVE DEMİRTÜRK Hemşirelik HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA)
Hemşirelik Fakültesi SAY
İZZET EREN GEÇER Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
FATİH AKTURAN Endüstri Mühendisliği BURSA TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
SAY
İKBAL TORUN Yazılım Mühendisliği KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
SADIK ALİ SAĞLAM Bilgisayar Mühendisliği KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
ZEHRA ALKAN Hukuk SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi EA
AHMET EFE BELHAN Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) DÜZCE
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
MUHAMMET BİLAL ÇELİK Elektrik-Elektronik
Mühendisliği (İÖ)
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
MERVE NUR EDİKLİ Elektrik-Elektronik
Mühendisliği (İngilizce)
İZMİR DEMOKRASİ
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
MEHMET DOĞU ŞAHİN İşletme (İngilizce) ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler
Fakültesi
EA
RESUL MERT SAKAR Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
SAKARYA
UYGULAMALI
Teknoloji Fakültesi SAY
BERKAY GÜNEY Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
SAKARYA
UYGULAMALI
Teknoloji Fakültesi SAY
ESMA SEVDE YAŞAR Endüstriyel Tasarım GAZİ ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA)
Mimarlık Fakültesi SAY
MERYEM AYSU Mimarlık KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
SAY
UĞUR KAN DEMİR Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
MEHMET ALTAY KILIÇ Mimarlık ALANYA ALAADDİN
KEYKUBAT
ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi
SAY
MEHMET KEREM SARI Turizm İşletmeciliği BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi EA
İNCİ CAN Tıp ESKİŞEHİR
OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
ECRİN YILMAZ Tıp ÇANAKKALE
ONSEKİZ MART
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
FEYZANUR AKTÜRK Tıp KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
ZEYNEP SEMİHA ARICANOL Tıp ÇORUM HİTİT
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
EMRE COŞKUN Tıp ESKİŞEHİR
OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
TUĞÇE DEĞİRMENCİ Tıp DÜZCE
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
ZEYNEP AYDIN Tıp TRAKYA
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
GÜL DİLARA CEBE Tıp KASTAMONU
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
GÖKDENİZ BERKAY ŞEN Tıp SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
SEMRA MUTLU Tıp KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi SAY
DİLARA ARSLAN Diş Hekimliği İSTANBUL SAĞLIK
BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği
Fakültesi
SAY
AZRA DUYSAK Diş Hekimliği BOLU ABANT İZZET
BAYSAL
ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği
Fakültesi
SAY
MUHAMMED YUSUF ÖZKAN Diş Hekimliği SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği
Fakültesi
SAY
YAĞMUR İPEK Eczacılık İSTANBUL SAĞLIK
BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi SAY
SÜMEYYE AL Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
HALİÇ
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
KAAN SAKA Makine Mühendisliği MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
Mühendislik Fakültesi SAY
REYHAN AZRA ADIGÜZEL Endüstri Mühendisliği İSTANBUL
MEDENİYET
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
MUHAMMET ALİ GENÇ Makine Mühendisliği (%30
İngilizce)
YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
Mühendislik Fakültesi SAY
2022 YILINDA OKULUMUZDAN MEZUN OLUP 2023 YKS İLE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN
ÖĞRENCİLERİMİZ ( Bölümlere göre sıralanmıştır.)
MUSTAFA YAŞAR Deniz Ulaştırma İşletme
Müh.
ORDU
ÜNİVERSİTESİ
Fatsa Deniz Bilimleri
Fakültesi
SAY
ALİHAN ERGİN Bilgisayar Mühendisliği ESKİŞEHİR
OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
EMRE ÖZEN Bilgisayar Mühendisliği
(%50 Burslu)
İSTANBUL AYDIN
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
EBRAR DÖNMEZ Endüstri Mühendisliği ULUDAĞ
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
SİNA ÇAYIRLI Endüstri Mühendisliği SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
ALİ YALPAN Matematik SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat
Fakültesi
SAY
ABDURRAHMAN ÇELİK Makine Mühendisliği SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
ÖNER ERSOY Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
YUNUS EMRE DOLAPCIOĞLU Mekatronik Mühendisliği ERCİYES
ÜNİVERSİTESİ
(KAYSERİ)
Mühendislik Fakültesi SAY
ELİF ÜLKÜ KARA Bilgisayar Mühendisliği ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi SAY
MUHAMMET YUSUF ORAL Elektrik Mühendisliği YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
Mühendislik Fakültesi SAY
AHMET AYDIN Tekstil Mühendisliği YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
Mühendislik Fakültesi SAY
ENES FENER Moleküler Biyoloji ve
Genetik
TOKAT
GAZİOSMANPAŞA
ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat
Fakültesi
SAY
ŞEVVAL ZİNCİRKIRAN Fen Bilgisi Öğretmenliği BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi SAY
DİLARA KÜÇÜKÖNER Biyoloji Öğretmenliği İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi SAY
TUĞBA DEMİRHAN Psikoloji BURSA TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
EA
AHMET SALİH USLU Bilişim Sistemleri ve
Yönetimi
MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
İşletme Fakültesi EA