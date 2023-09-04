AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİNİN GURUR TABLOSU

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteye yerleştirmede

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteye yerleştirmede büyük başarı elde etti.

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi bu yıl da öğrencilerini ülkemizin önde gelen üniversitelerine yerleştirme başarısı gösterdi. Okul Müdürü Murat Yeşilbaş, hiç bir başarının tesadüf olmadığını belirterek başarılarılarımızın en büyük mimarı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum dedi.

Ad Soyad Program Adı Üniversite Adı Fakülte/MYO Adı Puan Türü

İLYAS SELMAN MUSAOĞLU Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

ORTA DOĞU

TEKNİK

Mühendislik Fakültesi SAY

İREM ÖZDEMİR Tıp ANKARA

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

YAVUZ BARBAROS SOYKAN Tıp ANKARA

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

RANA GÜVE Endüstri Mühendisliği

(İngilizce) (Burslu)

ÖZYEĞİN

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

ZEYNEP SAKA İstanbul Tıp İSTANBUL

ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Tıp Fakültesi SAY

GÜLNİHAL DURMUŞ Tıp ANKARA YILDIRIM

BEYAZIT

Tıp Fakültesi SAY

SİMGE DÜNDAR İşletme Mühendisliği

(İngilizce)

İSTANBUL TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi SAY

EREN RAMAZAN ŞİŞKOLAR Tıp AKDENİZ

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

ALİ ADIBELLİ Makine Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

Makine Fakültesi SAY

ZEYNEP ATAŞ Tıp KOCAELİ

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

ALPER AVCI Tıp KOCAELİ

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

JACK EMRE FLETT Bilgisayar Mühendisliği İSTANBUL

ÜNİVERSİTESİ-

Mühendislik Fakültesi SAY

FATMA HÜMA YAŞAR Tıp ÇANAKKALE

ONSEKİZ MART

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

AHMET HAKAN KÜLEKÇİ Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği

YILDIZ TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

(İSTANBUL)

Elektrik-Elektronik

Fakültesi

SAY

TAHİR BEBE Tıp ERCİYES

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

EFE ARDA DAKES Bilgisayar Mühendisliği GAZİ ÜNİVERSİTESİ

(ANKARA)

Mühendislik Fakültesi SAY

EMRE TATLI Kontrol ve Otomasyon

Mühendisliği (İngilizce)

YILDIZ TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

(İSTANBUL)

Elektrik-Elektronik

Fakültesi

SAY

EMRE CAN YÜCE Tıp TEKİRDAĞ NAMIK

KEMAL

Tıp Fakültesi SAY

HÜSNA DENİZ Tıp İNÖNÜ

ÜNİVERSİTESİ

(MALATYA)

Tıp Fakültesi SAY

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ 2023 YILI

SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ

(Başarı sıralarına göre sıralanmıştır.)

MUHAMMED EMİN YALÇINKAYA Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

ANKARA YILDIRIM

BEYAZIT

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

SAY

RIZA UMUT ATICI Tıp DÜZCE

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

ALARA SU AKGÜL Kimya Mühendisliği

(İngilizce)

YILDIZ TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

(İSTANBUL)

Kimya-Metalurji

Fakültesi

SAY

CAN OĞUZ IŞIKSU Tıp ZONGULDAK

BÜLENT ECEVİT

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

YAREN UÇAR Tıp KARABÜK

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

ALİ MERT ÇAVAŞ Tıp KARABÜK

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

GÖKDENİZ KURTOĞLU Yazılım Mühendisliği

(İngilizce) (Burslu)

OSTİM TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

(ANKARA)

Mühendislik Fakültesi SAY

OĞUZHAN ÖNDER İnşaat Mühendisliği

(İngilizce)

İSTANBUL TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

İnşaat Fakültesi SAY

GÜLNİHAL ŞÜKRE Kimya Mühendisliği YILDIZ TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

Kimya-Metalurji

Fakültesi

SAY

CEMRE GÜL TERZİOĞLU Diş Hekimliği BOLU ABANT İZZET

BAYSAL

ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği

Fakültesi

SAY

ZEYNEP BETÜL ÇELİK Diş Hekimliği ZONGULDAK

BÜLENT ECEVİT

ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği

Fakültesi

SAY

SERHAN DURSUN Diş Hekimliği UŞAK

ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği

Fakültesi

SAY

AYŞEGÜL GÜNAYDIN Mimarlık İSTANBUL TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık Fakültesi SAY

ELİF YAĞMUR UÇAR Endüstri Mühendisliği İSTANBUL

ÜNİVERSİTESİ-

Mühendislik Fakültesi SAY

SUDE ÖZTÜRK Eczacılık GAZİ ÜNİVERSİTESİ

(ANKARA)

Eczacılık Fakültesi SAY

BEYZANUR MEVA KURŞUN Hukuk MARMARA

ÜNİVERSİTESİ

(İSTANBUL)

Hukuk Fakültesi EA

YUŞA KARAPINAR Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAKARYA

ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar ve Bilişim

Bilimleri Fakültesi

SAY

SARE AVCİ Eczacılık ZONGULDAK

BÜLENT ECEVİT

Eczacılık Fakültesi SAY

MUSTAFA EMİN İNCİ Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

SAKARYA

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

MERT TOPALOĞLU Endüstri Mühendisliği SAKARYA

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

MEHMET SİRAC YILDIZ Bilgisayar Mühendisliği DÜZCE

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

YAĞIZ ATILAY TUNÇAY Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği

KOCAELİ

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

FURKAN KERİM OCAK Bilişim Sistemleri

Mühendisliği

KOCAELİ

ÜNİVERSİTESİ

Teknoloji Fakültesi SAY

MERVE DEMİRTÜRK Hemşirelik HACETTEPE

ÜNİVERSİTESİ

(ANKARA)

Hemşirelik Fakültesi SAY

İZZET EREN GEÇER Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

SAKARYA

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

FATİH AKTURAN Endüstri Mühendisliği BURSA TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

SAY

İKBAL TORUN Yazılım Mühendisliği KARABÜK

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

SADIK ALİ SAĞLAM Bilgisayar Mühendisliği KARABÜK

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

ZEHRA ALKAN Hukuk SAKARYA

ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi EA

AHMET EFE BELHAN Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) DÜZCE

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

MUHAMMET BİLAL ÇELİK Elektrik-Elektronik

Mühendisliği (İÖ)

SAKARYA

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

MERVE NUR EDİKLİ Elektrik-Elektronik

Mühendisliği (İngilizce)

İZMİR DEMOKRASİ

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

MEHMET DOĞU ŞAHİN İşletme (İngilizce) ANKARA

ÜNİVERSİTESİ

Siyasal Bilgiler

Fakültesi

EA

RESUL MERT SAKAR Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

SAKARYA

UYGULAMALI

Teknoloji Fakültesi SAY

BERKAY GÜNEY Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

SAKARYA

UYGULAMALI

Teknoloji Fakültesi SAY

ESMA SEVDE YAŞAR Endüstriyel Tasarım GAZİ ÜNİVERSİTESİ

(ANKARA)

Mimarlık Fakültesi SAY

MERYEM AYSU Mimarlık KOCAELİ

ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık ve Tasarım

Fakültesi

SAY

UĞUR KAN DEMİR Metalurji ve Malzeme

Mühendisliği

SAKARYA

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

MEHMET ALTAY KILIÇ Mimarlık ALANYA ALAADDİN

KEYKUBAT

ÜNİVERSİTESİ

Sanat, Tasarım ve

Mimarlık Fakültesi

SAY

MEHMET KEREM SARI Turizm İşletmeciliği BALIKESİR

ÜNİVERSİTESİ

Turizm Fakültesi EA

İNCİ CAN Tıp ESKİŞEHİR

OSMANGAZİ

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

ECRİN YILMAZ Tıp ÇANAKKALE

ONSEKİZ MART

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

FEYZANUR AKTÜRK Tıp KARABÜK

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

ZEYNEP SEMİHA ARICANOL Tıp ÇORUM HİTİT

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

EMRE COŞKUN Tıp ESKİŞEHİR

OSMANGAZİ

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

TUĞÇE DEĞİRMENCİ Tıp DÜZCE

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

ZEYNEP AYDIN Tıp TRAKYA

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

GÜL DİLARA CEBE Tıp KASTAMONU

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

GÖKDENİZ BERKAY ŞEN Tıp SAKARYA

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

SEMRA MUTLU Tıp KARABÜK

ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi SAY

DİLARA ARSLAN Diş Hekimliği İSTANBUL SAĞLIK

BİLİMLERİ

ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği

Fakültesi

SAY

AZRA DUYSAK Diş Hekimliği BOLU ABANT İZZET

BAYSAL

ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği

Fakültesi

SAY

MUHAMMED YUSUF ÖZKAN Diş Hekimliği SAKARYA

ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği

Fakültesi

SAY

YAĞMUR İPEK Eczacılık İSTANBUL SAĞLIK

BİLİMLERİ

ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi SAY

SÜMEYYE AL Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

HALİÇ

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

KAAN SAKA Makine Mühendisliği MARMARA

ÜNİVERSİTESİ

(İSTANBUL)

Mühendislik Fakültesi SAY

REYHAN AZRA ADIGÜZEL Endüstri Mühendisliği İSTANBUL

MEDENİYET

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

MUHAMMET ALİ GENÇ Makine Mühendisliği (%30

İngilizce)

YILDIZ TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

(İSTANBUL)

Mühendislik Fakültesi SAY

2022 YILINDA OKULUMUZDAN MEZUN OLUP 2023 YKS İLE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN

ÖĞRENCİLERİMİZ ( Bölümlere göre sıralanmıştır.)

MUSTAFA YAŞAR Deniz Ulaştırma İşletme

Müh.

ORDU

ÜNİVERSİTESİ

Fatsa Deniz Bilimleri

Fakültesi

SAY

ALİHAN ERGİN Bilgisayar Mühendisliği ESKİŞEHİR

OSMANGAZİ

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

EMRE ÖZEN Bilgisayar Mühendisliği

(%50 Burslu)

İSTANBUL AYDIN

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

EBRAR DÖNMEZ Endüstri Mühendisliği ULUDAĞ

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

SİNA ÇAYIRLI Endüstri Mühendisliği SAKARYA

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

ALİ YALPAN Matematik SAKARYA

ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat

Fakültesi

SAY

ABDURRAHMAN ÇELİK Makine Mühendisliği SAKARYA

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

ÖNER ERSOY Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

SAKARYA

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

YUNUS EMRE DOLAPCIOĞLU Mekatronik Mühendisliği ERCİYES

ÜNİVERSİTESİ

(KAYSERİ)

Mühendislik Fakültesi SAY

ELİF ÜLKÜ KARA Bilgisayar Mühendisliği ANKARA

ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi SAY

MUHAMMET YUSUF ORAL Elektrik Mühendisliği YILDIZ TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

(İSTANBUL)

Mühendislik Fakültesi SAY

AHMET AYDIN Tekstil Mühendisliği YILDIZ TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

(İSTANBUL)

Mühendislik Fakültesi SAY

ENES FENER Moleküler Biyoloji ve

Genetik

TOKAT

GAZİOSMANPAŞA

ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat

Fakültesi

SAY

ŞEVVAL ZİNCİRKIRAN Fen Bilgisi Öğretmenliği BALIKESİR

ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi SAY

DİLARA KÜÇÜKÖNER Biyoloji Öğretmenliği İSTANBUL

ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi SAY

TUĞBA DEMİRHAN Psikoloji BURSA TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

EA

AHMET SALİH USLU Bilişim Sistemleri ve

Yönetimi

MARMARA

ÜNİVERSİTESİ

(İSTANBUL)

İşletme Fakültesi EA