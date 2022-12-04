Akyazı Dokurcun’a lise binası

​​​​​​​Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Akyazı Dokurcun Mahallesinde faaliyetini sürdürmekte olan ASSU fabrika sahibi Yaşa Kalebaşı arasında

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Akyazı Dokurcun Mahallesinde faaliyetini sürdürmekte olan ASSU fabrika sahibi Yaşa Kalebaşı arasında Dokurcun Mahallesine 12 derslikli bir lise binası yapılmasını ilişkin hazırlanan protokol törenle imzalandı.

Akyazı belediyesi konferans salonunda gerçekleşen protokol imza törenine Ak Parti Genel Başkan yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ak Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de katıldı ve atılan imzalara şahitlik yaptılar. Protokol imza töreninde Belediye Başkanı Bilal Soykan da ev sahipliği yaptı. Protokolün imzalanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ASSU işletme sahibi Yaşa Kalebaşı’na bir teşekkür belgesi takdim etti.

ASSU tarafından yaptırılacak olan 12 derslik Dokurcun Lisesi binasının açılışının yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde tamamlanması ve öğretime açılması bekleniyor.