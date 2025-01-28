Akyazı Devlet Hastanesine yeni ultrason cihazı

​​​​​​​Geçmişte de Akyazı Devlet hastanesine çeşitli cihazlar kazandıran ve destek veren iş insanı Muhammed Fadıl Uzak bu defa da hastaneye bir ultrason cihazı kazandırdı.

Geçmişte de Akyazı Devlet hastanesine çeşitli cihazlar kazandıran ve destek veren iş insanı Muhammed Fadıl Uzak bu defa da hastaneye bir ultrason cihazı kazandırdı.

Bağışlanan ultrason cihazının anestezi, ortopedi ve kardiyoloji uzmanları tarafından kullanılabileceğini belirten ve bağışçı iş insanına yardımları için de teşekkür eden Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar bağışlanan bu cihaz sayesinde algolojik (ağrı) ortopedik cerrahi vakalarında, kardiyolojik görüntülemelerinde ve anestezinin yüksek risk taşıyan hastalarda kullanılacağını ve bu cihaz sayesinde hastaları başka hastanelere sevk etmeyeceklerini söyleyerek bir kez daha iş insanına teşyekkür etti.