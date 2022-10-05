AKYAZI DEVLET HASTANESİNE 4’Ü UZMAN 16 HEKİM

Akyazı Devlet Hastanesinde atanan ve İstifa eden hekimler nedeniyle birçok branşta Poliklinik yapılamıyordu.

Akyazı Devlet Hastanesindeki Hekim eksikliği bir nebze de olsa giderildi. 4’Ü Uzman 16 Hekim hafta başı itibarıyla göreve başladı.

Akyazı Devlet Hastanesinde atanan ve İstifa eden hekimler nedeniyle birçok branşta Poliklinik yapılamıyordu.

Akyazı Devlet Hastanesinde hafta başı itibarıyla 2 uzman Kadın Doğum,1 Uzman Dahiliyeci,1 Ortopedi ve 12 Pratisyen acil servis hekimi göreve başladı.

Devlet Hastanesinde hala Kardiyoloji, Göz ve Cildiye gibi önemli branşlarda doktor bulunmuyor.

Bu durum 100 bine yaklaşan Nüfuslu Akyazı ilçesinde yaşayan vatandaşlar başka ilçe ve İllerde şifa aramaya devam ediyor ve büyük sıkıntı çekiyor.

Özellikle son aylarda Kalp rahatsızlığı nedeniyle ölümlerin yaşandığı ilçeye ne zaman Kardiyoloji Hekim gönderileceği ise merak konusu oldu