AKYAZI ANADOLU SINAV LİSESİNDE ÇOCUK ŞENLİĞİ

Akyazı’da 4 yıldanberi faaliyette bulunan İlçenin ilk ve tek Özel Anadolu Lisesi Okulun yeni Sahibi ve Kurucu Müdürü Levent Gümüşdere

Akyazı’da 4 yıldanberi faaliyette bulunan İlçenin ilk ve tek Özel Anadolu Lisesi Okulun yeni Sahibi ve Kurucu Müdürü Levent Gümüşdere yönetiminde yenilenen öğretim kadrosu ile eğitim öğretime hızlı giriş yaptı.

Okul Yönetimi İlköğretim Haftası kutlamaları çerçevesinde Hafta sonu tatilinden de yararlanarak Çocuk şenliği düzenledi.

İlçenin yeni terminali yanındaki okul bahçesinde düzenlenen ve büyük ilgi gören şenliğe veliler çocukları ile birlikte katıldı. Kurulan çeşitli oyun guruplarında doyasıya eğlenen çocuklara pamuk helva, velilere de çay ikramında bulunan okul yönetimi velilerle görüşmelerinde yenilenen öğretim kadrosu ve de uygulanacak eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi verme fırsatı buldular.

Çocuk şenliğine veliler ve çocuklarının yanı sıra Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Okulun Sahibi ve Kurucu Müdürü Levent Gümüşdere Akyazı'da ilk ve tek özel okul olmanın sorumluluğunu taşıdığını dile getirdi. Sınav Kolejimiz 2023 Eylül ayından itibaren yeni okul yönetimi ve yenilenen öğretmen kadrosu ile yeni eğitim öğretim sezonunda Sınav Markasının Kurumsallaştığını Akyazı'da yaşatmanın gururu ile sizlerin hizmetine başlamış olduk. Dedi.