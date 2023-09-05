ACILI BABA RAMAZAN SEÇKEN’DEN BELÇİKA’DA VEFAT EDEN OĞLU CÜNEYT SEÇKEN’E SON GÖREV

Geçtiğimiz hafta Belçika’da elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Gurbetçi Ramazan Seçken, oğlu Cüneyt Seçken'i kaybetmenin acısını

Geçtiğimiz hafta Belçika’da elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Gurbetçi Ramazan Seçken, oğlu Cüneyt Seçken'i kaybetmenin acısını yaşarken O'na son görevini son okuma gününde Kuran-ı Kerim okutarak yerine getirdi.

Ak Minare Camiinde gerçekleşen okuma’da Emekli Öğretmen Feridun Açıldı da kısa bir vaaz vererek cemaati bilgilendirdi.

Yapılan Duanın ardından Cami dışındaki bir mekanda okumaya katılan cemaate yemek ikramında bulunuldu.

Baba Ramazan Seçken 0543 898 70 59

Kuzeni: Ayhan Seçken 0534 311 68 32