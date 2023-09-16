 100 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

​​​​​​​Akyazı'da dünyaca ünlü İsveç mobilya perakendecisinin ürünlerini satarak komisyon kazandırdığı yalanıyla vatandaşları dolandırdığı iddia edilen

Akyazı'da dünyaca ünlü İsveç mobilya perakendecisinin ürünlerini satarak komisyon kazandırdığı yalanıyla vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Kadın A.N.A. yakalandı. A.N.A.çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, karı koca oldukları öğrenilen A.N.A. dünyaca ünlü İsveç mobilya perakendecisinin ürünlerinin yüzde 50, yüzde 70 karla satarak komisyon kazandırdıklarını vaat ederek dolandırıcılığa başladılar.

İddialara göre İlk başlarda şahısların para kazanmalarına müsaade ederek güven kazanan karı koca asıl vurgunu sonra yaptı. Dolandırıldıklarını anlayarak Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 6 kişinin yaklaşık 20 milyon Türk Lirası dolandırıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ A.N.A

İlçe emniyet müdürlüğünde ifadeleri alınan müracatçıların ifadelerinin ardından çalışmalara başlayan polis ekipleri A.N.A'yı yakaladı,

Polis merkezindeki işlemleri sonrası Akyazı Adliyesine sevk edilen A.N.A. burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen Bilgiye göre büyük dolandırıcılık olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dünyaca ünlü bir İsveç mobilya perakendecisinin ürünlerini yüksek kar marjıyla satma vaadiyle başlayan dolandırıcılık olayı, derin bir mağduriyet zincirine dönüştü.

Karı-Koca'nın Saadet Zinciri

İddiaya göre dolandırıcılık olayının baş aktörleri olan A.Y.A ve S.A, vatandaşlara yüksek kar marjıyla ürün satacaklarını ve komisyon kazandıracaklarını söyleyerek güvenlerini kazandı. Vatandaşlar da, önce kendileri için ürün siparişi verdiler ve daha sonra çevrelerinden gelen siparişleri karı kocaya ilettiler.

Siparişler Teslim Edilmiyor

Olayın iç yüzü gün yüzüne çıktıkça daha fazla detay ortaya çıkıyor. Son edinilen bilgilere göre, bazı kişilerin karı kocaya güvenerek para verdikleri, daha sonra ise çevrelerini ikna ederek onlardan da para aldıkları öğrenildi. Ancak karı koca, ne bireysel siparişleri ne de toplanan grup siparişlerini teslim etmedi. Böylece, hem kendileri için ürünleri sipariş edenler hem de çevrelerine ürün sattıranlar mağdur oldu. Böylelikle ortaya mağduriyet zinciri ortaya çıktı.