BAŞKANLAR MUHTARLARI DİNLEDİLER

Büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yüce Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan

Bu haber 2020-10-10 14:02:04 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.

Büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yüce Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan ve Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinlediler.

Akyazı belediye n başkanı Bilal Soykan’ın ev sahipliği yaptığı Büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yüce,Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem,İlgili büyükşehir bürokratları ve SASKİ yetkilileri Mahalle Muhtarlarıyla Kuzuluk Dereağzı Alabalık tesislerinde istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldiler.

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman ilçede Muhtarların yaşadığı sorunları dile getirirken Mahalle Muhtarlarıda bölgelerindeki sıkıntıları anlatırken bu toplantıların sıkça yapılmasını n önemli olduğunu vurguladılar.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan ve Büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yüce Mahalle Muhtarlarının önemli görevlere imza attığını vatandaşın ilk Devlet kapısı olduğunu belirtirken yaşanan sorunların öncelik sırasına göre giderilmesi için çalışmalar yapılacağını ifade ettiler.