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ALİ NAİL BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR’DA

Bursaspor’da yıldızı parlayan ve Fenerbahçe’de ve bir çok takımda futbol hayatını sürdüren Akyazı’lı
Bu haber 2020-06-05 13:53:08 eklenmiş ve 216 kez görüntülenmiştir.

 

Bursaspor’da yıldızı parlayan ve Fenerbahçe’de ve bir çok takımda futbol hayatını sürdüren Akyazı’lı Ali Nail Durmuş daha sonra Teknik direktörlük çalışmalarını Darıca Gençlerbirliği, Bucaspor, Aksarayspor, Zeytinburnuspor, Gebzespor, Tavşanlı Linyitspor, Adıyaman 1954 ve Tekirdağspor takımlarını çalıştırarak futboldan kopmamıştı.

 Çalışmalarından fırsat buldukça Akyazı’ya akraba ve arkadaş ziyaretlerine gelen Ali Nail geçtiğimiz gün Akyazı’daydı. Çok sevdiği ve saydığı emekli öğretmen Dursun Erol’un Şerefiye alabalık tesislerinde verdiği yemek ikramında bir araya gelen Ali Nail Kenan Certel, Osman Çebi ve Dursun Erol’la eskileri yad etmenin yanı sıra spor çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

 Geçtiğimiz yıl 3. Ligde mücadele eden Karacabey Birlik spor’da teknik direktörlük yapan ve lig sonunda takımdan  ayrılan Ali Nail Durmuş bu yıl 2.lig takımlarından Bayburt Özel idare takımı ile sözleşme imzaladı.

 Teknik adam Bayburt’taki çalışmalara ne zaman başlayacaksın ve bu yılki hedefiniz ne olacak şeklindeki soruya önümüzde 6 maç var. Çalışmalarımız bu maçların oynanıp oynanmayacağına bağlı. Eğer Federasyon maçların oynanmasına karar verirse 17 Haziran’da takıma top başı yaptıracağım.Maçlar oynanmazsa Temmuz ayının ilk veya 2. Haftasında çalışmalara başlayacağız. Dedi.

 Ali Nail bu yılki hedeflerinin ise genç ve dinamik bir kadro kurarak gelecek yılın kadrosunu oluşturarak mücadele edeceklerini ve ligde orta sıralarda bir yer edinmek olduğunu söyledi. Takımın borçları dolayısı ile istenilen kadroyu kurmanın zor olduğunu da söyleyen Ali Nail bu yıl istenilen hedefin üzerine çıkar ve play-of yakalayabilirsek o zaman hedefimizi değiştirebiliriz. Asıl hedef gelecek yıl şampiyonluğa oynamak olacaktır diyen Teknik adan eğer bu yıl kalan 6 maç oynanırsa son maçımız Sakaryaspor’la olacak dedi.

 
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