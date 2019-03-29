İŞMONT ÖĞRENCİLERİ KURS İÇİN VİYANA'DA

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Ulusal Ajans tarafından düzenlenen yarışmaya gönderilen 57 projeden kabul edilen üç proje içine giren
Bu haber 2019-03-29 20:30:08 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Ulusal Ajans tarafından düzenlenen yarışmaya gönderilen 57 projeden kabul edilen üç proje içine giren Akyazı Kuzuluk İşmont Halil Bildirici Meslek Lisesi’nden 6 öğrenci erasmus+ mesleki eğitim hareketliliği kapsamında beraberlerinde bir Müdür yardımcısı ve bir de öğretmen olduğu halde bahse konu olan Ajans tarafından staj için Avusturya’nın Başkenti Viyana’ya gönderildi.

Palyatif Eğitim konulu projeleri kapsamında Viyana’ya giden öğrenciler kalacakları 15 günlük süre içinde gittikleri başkentte yaşlı bakım evleri ile hastanelerde sosyal, kültürel ve alan eğitimi görecekler.

Okul Müdürü Ramazan Şerbetçi Ulusal Ajansın düzenlediği proje yarışmasına katılan ve 57 proje içinde kabul edilen üç projenin birinin sahibi olan öğrencilerimizle Okul ve Camia olarak büyük gurur duyuyoruz dedi ve bu tür organizasyonlara bundan sonra da katılacaklarını söyledi.

Projeleri kabul edilen ve Ulusal Ajans tarafından başlarında Müdür yardımcısı Hatice Koç ve İngilizce Öğretmeni Hilal Kuyu Akgül olduğu halde Avusturya’nın Başkenti Viyana’ya gönderilen öğrenciler Sümeyye Koç, Berivan Öztürk, Ali Osman Kahraman, Ece Balansa, Zeynep Yıldırım ve Berat Dinçer seyahatleri ile ilgili ortak olarak şunları söylediler “ Projemizin kabul edilmesi ve bunun sonucu olarak da Viyana’ya gidiyor olmamız bizi son derece sevindirmiş ve mutlu etmiştir. Viyana da göreceğimiz staj sonrasında elde edeceğimiz mesleki bilgilerimizin bize çok yararlı olacağını düşünüyoruz. İyi ki proje yapmışız ve yaptığımız projeyle Viyana’ya gitme hakkı kazanmışız” Öğrenciler ayrıca Okul Müdürü Ramazan Şerbetçi başta olmak üzere İdareci ve Öğretmenleriyle kendilerine gitme izni veren ailelerine de teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

 
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