Yüzde 50’si hibe destekler için Başvuru tarihleri açıklandı

​​​​​​​Kırsal Kalkınma Altyapı yatırımları kapsamında yüzde 50’si hibe olan kredilerle ilgili yapılması gereken müracaatların tarihleri açıklandı.

Kırsal Kalkınma Altyapı yatırımları kapsamında yüzde 50’si hibe olan kredilerle ilgili yapılması gereken müracaatların tarihleri açıklandı.

Buna göre yüzde 50’si hibe olan iş planı yatırım kredilerden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık 2022/20 Ocak 2023 tarihleri arasında, Tarımsal Ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımları, yenilebilir enerji üretim tesisi kurulması, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisi yapmak isteyenlerin de almak istediği kredi için 9 Aralık 2022 ile 10 Şubat 2023 tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekiyor.

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan A iş planı için 5.000.00/ 500.000.00 Tl. ye kadar, B iş planı için 50.000.00/1.000.000.00 Tl. ye kadar, Kırsal Kalykınma Yatırımları kapsamında ekonomik yatırımları içinde 1.000.000.00 Tl ile 7.000.000.00 Tl. ye kadar KDV hariç yüzde 50’si hibe desteği verileceğini söyledi ve yararlanmak isteyenlerin https://edys.tarim.gov.tr/tarim/online başvuru.aspx adresine müracaat etmeleri gerektiğini hatırlattı.