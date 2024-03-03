ÜLKÜCÜLERİN GECESİNE İLGİ BÜYÜKTÜ

​​​​​​​Akyazı Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen sanatçılar Ozan Manas ve Ali Kınık’ın da sahne aldığı ve şölen havasında geçen geceye ilgi bir hayli fazlaydı.

Akyazı Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen sanatçılar Ozan Manas ve Ali Kınık’ın da sahne aldığı ve şölen havasında geçen geceye ilgi bir hayli fazlaydı.

“Milli değerleri koru ve yaşat” adını taşıyan şölen Kapalı spor salonunda yapıldı.

Geceye katılan MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Atilla Balcıoğlu birer konuşma yaptılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan gece konuşmalar ve plaket taktimi ile devam etti.

Gece sanatçılar Ozan Manas ve Ali Kınık’ın salonu neşelendiren ve salondakileri coşturan şarkıları ile son buldu.

Şölene konuşmacıların dışında Akyazı Belediye Başkanı ve adayı Bilal Soykan, Hendek Belediye Başkanı ve adayı Turgut Babaoğlu , bir önceki dönem milletvekili Zihni Açba, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, MHP ve Ülkü Ocakları mensupları tam kadro katıldı.

MHp İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanı ilçe başkanı Murat Öncü ve ekipleri ev sahipliği yaptı.

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