ŞEYHÜL KURRA HÜSEYİN HARPUTOĞLU “KURAN YOLUNDA BİR ÖMÜR” KİTABI İLE YAŞAYACAK

Cumhuriyet mahallesi Yuvalak caddesi yakınında Kıraat Eğitim Merkezi ile Kurra Camiinin yapımını gerçekleştiren

Uzun yıllar Akyazı Gazisüleyman Paşa Camiinde imamhatip olarak görev yapan daha sonra buradan emekliye ayrılan, daha sonra da şahsi gayretleri ile Cumhuriyet mahallesi Yuvalak caddesi yakınında Kıraat Eğitim Merkezi ile Kurra Camiinin yapımını gerçekleştiren ve cami imamı olmanın ötesine geçmiş, yetiştirdiği binlerce hafızın yanı sıra, Aşere Takrib Tayyibe alanında uzun yıllar eğitim vererek binlerce kurra hafızın yetişmesini sağlayan Şeyhül Kurra Hüseyin Harputoğlu ölümünün 3. Yıldönümünde törenle anılacak.

Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anılacak olan Harputoğlu hocanın yaşamı, islam dini alanında yapmış olduğu hizmetleri, eserleri, yetiştirdiği hafızlar ve çeşitli anektotların yer aldığı “KURAN YOLUNDA BİR ÖMÜR” adlı kitabının da tanıtımı yapılacak olan bu törende gerçekleşecek.

Tören 10 Aralık 2022 Cumartesi günü 15.30 ile 17.00 saatleri arasında Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapılacak. Belediye Başkanı Bilal Soykan Kurra Hafız Hüseyin Harputoğlu’yu anma programına tüm Akyazı’lıları davet etti.