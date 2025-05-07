Şenliğe davetlisiniz

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul öncesi çocuk şenliğinin üçüncüsü yapılacak.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul öncesi çocuk şenliğinin üçüncüsü yapılacak.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapılacak olan ve “şenliğimiz renklerle, neşemiz çocuklarla” temalı çocuk şenliği 7 Mayıs Çarşamba günü 10.30- 14.30 saatleri arasında yapılacak.

Geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü yapılacak olan okul öncesi çocuklarla ilgili şenliğe Akyazılıların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, yapılacak olan şenliğe herkesi beklediklerini açıkladı.