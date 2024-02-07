SAKARYA’NIN DUAYEN İZCİLERİ EMEKLİ ÖĞRETMENLER GAZETECİ SALİM ÖZYILMAZ’I ZİYARET ETTİ

İl İzci Kurulu eski başkanı İrfan Sezer, emekli öğretmen Ali Kozallık, Emekli öğretmen ve gazeteci Namık Cihan’dan oluşan Sakarya’nın

İl İzci Kurulu eski başkanı İrfan Sezer, emekli öğretmen Ali Kozallık, Emekli öğretmen ve gazeteci Namık Cihan’dan oluşan Sakarya’nın duayen izcileri Akyazı’ya gelerek gazeteci Salim Özyılmaz’ı ofisinde ziyaret ettiler.

Ziyaretlerini bir süre önce rahatsızlanan ve geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuşan duayen gazeteci Salim Özyılmaz abimize geçmiş ziyaretinde bulunduk diyen emekli öğretmenler, ziyaretimizde değerli büyüğümüzü sağlıklı görmekten büyük mutluluk duyduk dediler.

Gazeteci Salim Özyılmaz’da eski dostlarımın yaptıkları bu ziyaret beni son derece mutlu etti. Kendilerine teşekkür ederim açıklamasında bulundu.