Osman Karaoğlan hızlı başladı

​​​​​​​Büyük Birlik Partisinden Akyazı belediye başkan adayı gösterilen Osman Karaoğlan (Duba) sahaya indi ve hızlı, tempolu bir şekilde çalışmalarına başladı.

Büyük Birlik Partisinden Akyazı belediye başkan adayı gösterilen Osman Karaoğlan (Duba) sahaya indi ve hızlı, tempolu bir şekilde çalışmalarına başladı.

“ Dert çok biliyoruz. Az kaldı geliyoruz” parolası işleğinde ekibiyle birlikte çalışmalarına çarşı içi esnafını ziyaret ederek başlayan Osman Karaoğlan, Yahyalı, Osmanbey, Düzyazı, Çatalköprü, Yenidoğan, Sukenarı, Kızılcıkorman, Türkorman ile birlikte ova mahallelerinin büyük bölümünü gitti ve kendisini ve ekibini sıcak, candan ve samimi karşılayan mahalle sakinlerinden 31 Martta yapılacak olan belediye başkanlığı seçimi için kendisine oy istedi.

Seçim çalışmalarında kendisine eşlik eden BBP Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu’da yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Seçim çalışmalarımıza başladık. Gittiğimiz her mahallede hemşerilerimizden ilgi ve görüyor ve sıcak karşılanıyoruz. Ziyaretlerimizde yapacaklarımızdan projelerimizden bahsediyoruz ve hemşerilerimizden oy talebinde bulunuyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bu seçimde adayımızla birlikte çok iddialıyız”