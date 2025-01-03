Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüzden Anlamlı Ziyaret

Coşkun BAKIRTAŞ, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Atalay GÜRBÜZ ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan CAN, Akyazı Eyüp Genç

Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hatice ÖZDEMİR, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanımız Sayın İsmail GÜNDAY, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun BAKIRTAŞ, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Atalay GÜRBÜZ ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan CAN, Akyazı Eyüp Genç Fen Lisesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, “Dilimizin Zenginlikleri” projesi çerçevesinde düzenlenen sözlük tasarım yarışmasında, Sakarya il birinciliğini kazanan ve “Türkiye Yüzyılı Maarif Sözlüğü’nü tasarlayan öğretmen ve öğrenciler tebrik edilerek başarı belgeleri takdim edildi.

Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hatice ÖZDEMİR, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanmasındaki özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere ve idarecilere teşekkürlerini sunarken, öğrencilerin azim ve başarılarını da takdir etti.

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİNİN ANKARA’LI MİSAFİRLERİ

3 OCAK 2025

Dilimizin zenginlikleri projesi çerçevesinde düzenlenen sözlük tasarım yarışmasında Sakarya İl Birinciliğini kazanan ve Türkiye Yüzyılı Maarif Sözlüğünü hazırlayan Akyazı Eyyup Genç Fen lisesi’nin Ankara’dan gelen ağır misafirleri vardı.

Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hatice ÖZDEMİR, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanımız Sayın İsmail GÜNDAY, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun BAKIRTAŞ, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Atalay GÜRBÜZ ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hasan CAN, Akyazı Eyüp Genç Fen Lisesi’nin misafirleriydiler.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ile Okul Müdürü Murat Yeşilbaş Ankara ve Sakarya’dan gelen misafirlere ev sahipliği yaparken

Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice ÖZDEMİR, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanmasındaki özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere ve idarecilere teşekkürlerini sundu ve öğrencileri de azim ve başarılarından dolayı takdir etti.