Ödüllerini aldılar

​​​​​​​Akyazı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve AKÇEKÜD Derneği tarafından organize edilen ve 7-13 yaş grubu arasında çocukları namaz kılmaya, camiye gitmeye, cemaat

Akyazı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve AKÇEKÜD Derneği tarafından organize edilen ve 7-13 yaş grubu arasında çocukları namaz kılmaya, camiye gitmeye, cemaat olmaya alıştırma ve manevi değerleri sevdirmeye yönelik “Haydi Çocuklar Camiye” projesine katılan çocuklara ödülleri düzenlenen sade bir törenle verildi.

İlçe Müftü Vekili Ahmet Kadıoğlu ile birlikte Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’ de düzenlenen törene katıldı ve ödül almaya hak kazanan çocuklara hem ödüllerini verdi hem de tebrik etti.

Törene çocukların yanı sıra velilerde katıldı.