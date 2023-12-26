Oda başkanları dayanışma içinde

Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir Sakarya Şoförler Odası başkanı Yusuf İlkhun ve Sakarya Kamyoncular Odası başkanı Onur Özkan’la Sakarya’da bir araya geldi.

Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir Sakarya Şoförler Odası başkanı Yusuf İlkhun ve Sakarya Kamyoncular Odası başkanı Onur Özkan’la Sakarya’da bir araya geldi.

Ziyarette bir araya gelen üç başkan Odaları ve çalışmaları ile ilgili olarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu ve üyelerinin yararına olacak her konuda birlikte hareket etme kararı aldı.

Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir bu tür ziyaretlerin bundan sonrada devam edeceğini söyledi ve ziyaretlerimizin tek amacı var o da birlik ve beraberlik içinde üyelerimize hak ettikleri hizmetleri götürmektir açıklaması yaptı.