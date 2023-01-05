Kuzuluk Şose Mahallesi sakinlerinin Mezarlık tepkisi

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesi sakinleri merkez mezarlıkları ile ilgili hayli sıkıntıları var. Büyükşehre bağlandıktan ve mezarlığımız Mezarlıklar Müdürlüğüne devredildikten sonra sıkıntılarımız büyüdü. En büyük sıkıntımız mezarlığımızın “yolgeçen hanına” dönüşmesi diyen

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesi sakinleri merkez mezarlıkları ile ilgili hayli sıkıntıları var. Büyükşehre bağlandıktan ve mezarlığımız Mezarlıklar Müdürlüğüne devredildikten sonra sıkıntılarımız büyüdü. En büyük sıkıntımız mezarlığımızın “yolgeçen hanına” dönüşmesi diyen Mahalle sakinleri D-140 karayolundan mezarlığa araç girişi için açılan kapının hiç zaman geçirilmeden kapatılmasını, sadece yayalar için kapı bırakılarak kapının olduğu yere duvar örülmesini istiyorlar. Bu isteklerini uzun bir süredir dile getiriyor olmalarına rağmen bir türlü sonuç alamadıklarını ve bu isteklerini dilekçe ile ilgili mercilere bir kez daha ulaştırdıklarını söyleyen mahalle sakinleri, sonuç alamamaları halinde eyleme geçeceklerini dile getirdiler.

Hiçbir mezarlığın içinden araç geçecek şekilde düzenlenmiş yol bulunmadığına da dikkat çeken mahalle sakinleri, bizim mezarlığımızın ortasından açılan ve parke döşenen yoldan bırakın otomobilleri, kamyon ve tır bile geçiyor. Zannedersiniz ki yol TEM yolu. İçinden her türlü aracın geçtiği bir mezarlık bizden başka hiçbir yerde yok dediler.

Ana ve neden açıldığını bilmedikleri son ara yolla birlikte dört ara yolun açılması ile mezarlıklarının küçüldüğünü, mezarlığın dolması halinde de mahalle olarak başka mezarlık yerlerinin olmadığını da ifade eden Kuzuluk Şose Mahalle sakinleri, öncelikli olarak D-140 karayolundan bağlantılı olan kapı kapatılmalı, duvar örülmeli, mezarlık içine de araç girişi önlenmeli. Çünkü hiçbir mezarlığın içine araçla girilmiyor neden bizim mezarlığa girilmesine izin veriliyor diye de sormayı ihmal etmiyorlar.

Mahalle sakinleri, duvar örülerek kapının kapatılmasını istemelerinin ana sebebinin bazı kendini bilmezlerin vakitli vakitsiz bu kapıdan girerek mezarlık içinde uygunsuz davranışlarda bulunduklarını, madde bağımlısı olduklarını tahmin ettikleri bazı insanlarında yine aynı şekilde o açık kapıyı kullanarak mezarlık içine gidip madde kullanımlarını sürdürdüklerini gördüklerini hem bu uygunsuzluğa dur diyebilmenin hem de madde kullanıcılarının mezarlığa girişlerini önlemenin tek yolunun kapının kapatılmasından geçtiğine dikkat çekerek, mezarlığımızın hem kapısı duvar örülerek kapatılmalı, hem de mezarlık içine araç girmesine izin verilmemelidir diyerek tepki ve isteklerini dile getiriyorlar.