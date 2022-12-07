KÜÇÜCEK’Lİ OĞUZ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​İlçemiz Küçücek Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum İsmail Oğuz'un Oğlu, Emekli Polis memuru Murat ve İsmail Oğuz'un Babaları Turhan Oğuz vefat etti.

İlçemiz Küçücek Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum İsmail Oğuz'un Oğlu, Emekli Polis memuru Murat ve İsmail Oğuz'un Babaları Turhan Oğuz vefat etti. Turhan Oğuz rahatsız olup uzun bir zamandan beri evinde tedavi görüyordu.

Merhum Turhan Oğuz’un cenazesi bugün Küçücek Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan İkindi namazı ve ardından kılınan cenaze Namazını müteakip Küçücek aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhum Turhan Oğuz’a Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu Murat Oğuz; 0505 482 51 54