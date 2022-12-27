Konuralp Anadolu Lisesi’nde Roman Kahramanları etkinliği

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Konuralp Anadolu Lisesi’nin Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısı ile gerçekleştirdiği ve renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katıldı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Konuralp Anadolu Lisesi’nin Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısı ile gerçekleştirdiği ve renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katıldı.

Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısı ile bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrencilerinin, romanlardaki kahramanların kıyafetlerini giydiği, mekânları canlandırdığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Okul içerisinde gerçekleştirilen etkinliğe Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Okul Müdürü Hasan Can, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışının gerçekleşmesinin ardından Başkan Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Okul Müdürü Hasan Can ile birlikte öğrencilerin kitapların mekanlarını canlandırdıkları alanları gezdiler. Öğrencilerden tek tek canlandırdıkları karakterleri ve hikayelerini dinleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, kendileri tebrik etti. Belediye Başkanı Soykan, “Bugün Dünya Roman Kahramanları Günü vesilesiyle Konuralp Anadolu Lisesi'nin düzenlemiş olduğu etkinliğe katıldık, genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Gençlerimizin kültürel, sanatsal ve sosyal becerilerinin gelişmesi bizler için çok önemli. Öğrencilerimiz başta olmak üzere emek veren öğretmen ve okul yöneticilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.