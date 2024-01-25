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  • KARAPÜRÇEK YUKSEL MAHALLESİNİN KOCA ÇINARI ESKİ MUHTAR  ALİ RIZA YILDIZ VEFAT ETTİ
Vefat
Giriş Tarihi : 25-01-2024 17:42   Güncelleme : 25-01-2024 17:48

KARAPÜRÇEK YUKSEL MAHALLESİNİN KOCA ÇINARI ESKİ MUHTAR  ALİ RIZA YILDIZ VEFAT ETTİ

​​​​​​​Karapürçek ilçesi Yüksel Mahallesi esnaflarından eski  Muhtar Ali Rıza Yıldız hayatını kaybetti. Karapürçek İlçesi Yüksel Mahallesi eşraflarından halkından

KARAPÜRÇEK YUKSEL MAHALLESİNİN KOCA ÇINARI ESKİ MUHTAR  ALİ RIZA YILDIZ VEFAT ETTİ

Karapürçek ilçesi Yüksel Mahallesi esnaflarından eski  Muhtar Ali Rıza Yıldız hayatını kaybetti.

Karapürçek İlçesi Yüksel Mahallesi eşraflarından halkından Ömer, Hızır, Hasan ve Hüseyin Yıldız'ın Babaları Ali Rıza Yıldız vefat etti.

Yüksel Mahallesinin Akyazı’ya bağlı olduğu yıllarda Yüksel köyünde yıllarca muhtarlık yaparak köyünün unutulmayanları arasında yer alan Ali Rıza Yıldız uzun süredir rahatsız olup tedavi görüyordu.

Ali Rıza Yıldız’ın Cenazesi bugün Yüksel Mahallesi Camii'nde kılınan Öğlen Namazını müteakip aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu: Hüseyin Yıldız ; 0536 580 73 41

 
 
 
 
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