HENDEK’Lİ SARI KARDEŞLER BABALARINI KAYBETTİ

Aslen Akyazı’nın Yağcılar mahallesi halkından olup uzun yıllardan beri Hendek İlçesinde ticaret hayatlarını sürdüren Sarı ailesinin büyüğü Eski Akyazı

Aslen Akyazı’nın Yağcılar mahallesi halkından olup uzun yıllardan beri Hendek İlçesinde ticaret hayatlarını sürdüren Sarı ailesinin büyüğü Eski Akyazı Yağcılar Mahallesi Muhtarı Mehmet Sarı hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen Kadem Sarı, Necdet, İlyas, Hendek Borsa başkanı Adem ve Racep Sarı Kardeşlerin Babaları olan Mehmet Sarı’nın cenazesi 9 Şubat 2024 Cuma günü Hendek Merkezindeki Büyük camide kılınan Cuma Namazı ve cenaze namazı sonrası Hendek Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Sarı ailesinin yanı sıra iş çevreleri, siyasi partilerin başkan ve üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri, Akyazı ve Sakarya’dan tanıdık eş dost akraba ile oldukça kalabalık bir cemaat katıldı.

Merhum Mehmet Sarı’ya Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine sabırlar dileriz BİZİM AKYAZI