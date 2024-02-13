Hendek Kızılay’ından Akyazı Kızılay’ına Tebrik Ziyareti

​​​​​​​Hendek Kızılay kadın başkanı Handan Hanım Akçay, yönetim kurulu üyesi Yasemin Terzi, kadın başkanlığı saha sorumlusu Serap Türedi, Şube personeli Yakup

Hendek Kızılay kadın başkanı Handan Hanım Akçay, yönetim kurulu üyesi Yasemin Terzi, kadın başkanlığı saha sorumlusu Serap Türedi, Şube personeli Yakup Albayrakoğlu ile birlikte geldiği Akyazı’da Kızılay Şubesini ziyaret etti.

Hendek Kızılay kadın başkanı Handan Hanım Akçay, Kızılay Akyazı Şubesinin 2023 yılında başarılı çalışmaları ile Türkiye genelinde ikinci olması Kızılay’ın önemli bir parçası olan bizleri de son derece onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Bu ziyaretimiz Kızılay Akyazı Şubemizin değerli başkanı Mustafa Birincioğlu’nun şahsında tüm Şube çalışanlarını elde ettikleri bu büyük başarı için tebrik etmek içindir dedi.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’da yapılan ziyaretin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade etti ve ziyaretleri için teşekkür etti ve elde edilen bu başarıda Şubemizin değerli kadın başkanı ve yönetiminin büyük payı ve katkısı olduğunu söyledi ve kendilerine teşekkür etti.

Ziyarette Şube Başkanı Birincioğlu ile birlikte kadın başkan yardımcısı Selma Canbakan, Etkinlik, Organizasyon ve Medya sorumlusu Sevim Ünlütürk ve Şube personeli Yunus Emre Eroğlu’da misafirlerine ev sahipliği yaptı.