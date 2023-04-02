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Vefat
Giriş Tarihi : 02-04-2023 09:20

EMEKLİ ÖĞRETMEN MEHMET AYTAÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Merhum Mustafa AYTAÇ’ın oğlu, Merhum Zeki AYTAÇ’ın abisi; Erkut ve Esra AYTAÇ’ın babası; Evren,Aybars,Ertekin ve Murat AYTAÇ’ın amcaları; Avni ÖZSOY,Ömer ve Ahmet TÜRKYILMAZ ile Raci ve Ramis ŞENER’in

EMEKLİ ÖĞRETMEN MEHMET AYTAÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Merhum Mustafa AYTAÇ’ın oğlu, Merhum Zeki AYTAÇ’ın abisi; Erkut ve Esra AYTAÇ’ın babası; Evren,Aybars,Ertekin ve Murat AYTAÇ’ın amcaları; Avni ÖZSOY,Ömer ve Ahmet TÜRKYILMAZ ile Raci ve Ramis ŞENER’in dayıları ; Merhum Hidayet SEZGİN’in damadı Emekli Öğretmen Mehmet AYTAÇ vefat etti.

Cenazesi, 1 Nisan 2023 Cumartesi günü Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan ikindi namazını müteakip Merkez Aile Mezarlığına defnedildi.

Merhum Mehmet Aytaç’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI  

             

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