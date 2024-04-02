DÜZYAZI MAHALLESİ HALKINDAN ERDEM AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Düzyazı Mahallesi halkından merhum Kazım Erdem'in Eşi, emekli öğretmen Hayri, merhum Mesut ve Sadullah Erdem'in Anneleri, Emekli öğretmen Bahri Dinç'in Kayınvalidesi, Hakan; Erkan, Sadullah, Ertuğrul, Oğuzhan, Enes ve Atakan Erdem'in Babaanneleri, Zirrat Bankası çalışanlarından Fatih Dinç'in Anneannesi Sevdiye Erdem vefat etmiştir.
Merhume Sediye Erdem’in cenazesi bugün Düzyazı Mahallesi Camii'nde kılınan Öğlen ve cenaze Namazını müteakip gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi.
Merhumeye Cenabı Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI
TAZİYE İÇİN Oğlu :Hayri Erdem 0533 600 72 30