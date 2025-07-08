Çiftçiler bilgilendirildi

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü “Genel Tarım Sayımı ve Şap hastalığı” ile ilgili olarak Muhtarlarla Sosyal Gelişim Merkezinde bir toplantı yaptı. Düzenlenen toplantıya TUİK Bölge Müdürlüğü temsilcisi Bengü

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü “Genel Tarım Sayımı ve Şap hastalığı” ile ilgili olarak Muhtarlarla Sosyal Gelişim Merkezinde bir toplantı yaptı. Düzenlenen toplantıya TUİK Bölge Müdürlüğü temsilcisi Bengü Çaylı da konuşmacı olarak katıldı.

Yapılan konuşmalarda tarım sayımı, nedir, kimler tarım sayımı kapsamında, tarım sayımı nasıl yapılacak, sayım öncesi mükellefler ne yapmalı, yasal dayanak ve yükümlülükleri hakkında bilgiler toplantıya katılanlara yetkililer konuşmacılar tarafından aktarıldı.

Yine aynı toplantıda bazı Mahallelerde görülen ŞAP hastalığı ile ilgili bilgiler verildi ve hastalık nedeniyle Akyazı Hayvan Pazarının geçici bir süreliğine kapatıldığı bilgisi toplantıya katılan Mahalle Muhtarlarına aktarıldı.

Mahallelere gidiyorlar

Bu ayın başından itibaren başlayan “ Genel Tarım Sayımı” konusunda çiftçilerin bilgilendirilmesine ilişkin ilk toplantı Şerefiye Mahallesinde yapıldı. İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’nin de katıldığı toplantıda İlçe Tarım Müdürü toplantıya katılan mahalle sakinlerine konuyla ilgili bilgiler verdi, kendisine yine konuyla ilgili sorulan soruları cevaplandırdı.