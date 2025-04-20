Bu başarı alkışlanır

​​​​​​​Akyazı’nın en popüler ve de başarılı okullarından biri olan Eyyüp Genç Fen lisesinin düzenlenen proje yarışmasında finale kalan 20 projeden 8’nin altında imzaları olması hem okul bünyesinde hem

Akyazı’nın en popüler ve de başarılı okullarından biri olan Eyyüp Genç Fen lisesinin düzenlenen proje yarışmasında finale kalan 20 projeden 8’nin altında imzaları olması hem okul bünyesinde hem de Akyazı’da büyük sevinç yarattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Girişimci İş Adamları Vakfı ile ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl ilk kez gerçekleşen yarışmada elde edilen böylesine önemli bir başarı için öğrencilerini kutlayan Eyyüp Genç Fen Lisesi Müdürü Murat Yeşilbaş, bu başarı okulumuzun ne kadar önemli bir okul olduğunu göstermesi bakımından da çok önemlidir. O nedenle öncelikli olarak proje öğretmenimiz Turhan Turan başta olmak üzere öğrencilerimizi yürekten kutluyorum açıklaması yaptı.

İlk kez düzenlenen bu yarışmada finale kalan projelerde ülkeye değer katması, her bireyin katkı sunabileceğini göstermek, girişimcilerle iş dünyasını bir araya getirmek, girişimci gençleri özendirmek ve desteklemek, insanlara, topluma ve çevreye duyarlılığı geliştirmek ve arttırmak amaçlanıyor.