Akyazılı Oda başkanlarından Hemşeri Ziyareti

​​​​​​​Akyazı’da faaliyetlerini devam ettiren Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Öztürk, Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay, Esnaf Sanatkarlar Odası başkanı Emin Üstün, Bakkallar Odası başkanı Hüseyin

Akyazı’da faaliyetlerini devam ettiren Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Öztürk, Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay, Esnaf Sanatkarlar Odası başkanı Emin Üstün, Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz ve Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir aslen Akyazılı olan İl Ticaret Müdürü Emre Atmaca’yı makamında ziyaret ettiler.

Oda başkanları İl Ticaret Müdürü Emre Atmaca Akyazılıdır ve hemşerimizdir. Ziyaretimizi hem yeni hizmet binası için hayırlı olsun demek, hem de tüketicilik ve tüketici heyeti konusu başta olmak üzere bazı konularda bilgi alışverişinde bulunmak için yaptıklarını söylediler.

İl Ticaret Müdürü Emre Atmaca’da Akyazılı Oda başkanı hemşerilerimin yaptıkları ziyaretten büyük mutluluk duydum. Ziyaretleri ve aktardıkları bilgiler için teşekkür ediyorum dedi.