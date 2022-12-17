AKYAZI’DAKİ ATIK TOPLAYICILARA KİMLİK KARTI

​​​​​​​Akyazı Belediyesi tarafından atık toplayıcılar hakkında yeni tedbir ve kararlar içeren yönetmeliğin meclis kararı ile uygulamaya konulmasının ardından

Akyazı Belediyesi tarafından atık toplayıcılar hakkında yeni tedbir ve kararlar içeren yönetmeliğin meclis kararı ile uygulamaya konulmasının ardından, atık toplayıcısı olmak üzere başvuru yapan ve kart almaya hak kazanan 25 atık toplayıcısına kartları gerçekleştirilen toplantı ile teslim edildi.

Akyazı Belediyesi, huzur ve güven ortamının korunması, hırsızlık suçunun engellenmesi amacı ile atık toplayıcıları hakkında yeni tedbir ve kararlar alınmış ve bu kararlar uygulanmaya başlanmıştı. Alınan meclis kararının ardından Akyazı Belediyesi’ne atık toplayıcısı olmak üzere başvuru yapan ve kart almaya hak kazanan 25 atık toplayıcısına kartları gerçekleştirilen toplantı ile teslim edildi. Akyazı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer, Zabıta Müdürü Seçkin Yıldırım, emniyet ve jandarma yetkilileri ile atık toplayıcılar katıldı.

Akyazı Belediyesi tarafından hazırlanan atık toplayıcı kimlik kartlarının ve yeleklerin dağıtıldığı toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayımladığı 2022/6 sayılı Atık Toplayıcıları Genelgesi’nde yer alan hususlar başta olmak üzere meclis kararlarında da yer alan hususlar da atık toplayıcılara tercüman eşliğinde aktarıldı. Akyazı Belediyesi’nden toplantı hakkında yapılan açıklamada ilçe genelinde atık toplayıcı kimlik belgesi ve yeleği olmayanların atık toplamalarına izin verilmeyeceği ifade edildi.