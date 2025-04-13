AKYAZI İLK VE ORTAOKULLAR ARASI AKIL VE ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI 15 NİSAN 2025 SALI GÜNÜ YAPILIYOR

​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi gereğince yapılmakta olan geleneksel akıl ve zeka oyunları yarışmalarının Akyazı İlçe ayağı 15 Nisan 2025 Salı günü yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi gereğince yapılmakta olan geleneksel akıl ve zeka oyunları yarışmalarının Akyazı İlçe ayağı 15 Nisan 2025 Salı günü yapılıyor.

İlk ve Ortaokullar kategorilerinde yapılacak olan yarışma öncesi okulların kendi bünyelerinde yapmış olduğu seçmelerde dereceye giren öğrenciler ilçe yarışmasında okullarını temsil edecekler.

Yarışmalarda ilkokullar PENTAGO, KÜRE, ABLUKA, MOTİF VE EQUİLİBRİO oyunlarında, Ortaokullar ise PENTAGO, KÜRE, ABLUKA, KULAMİ VE MANGALA oyunlarında yarışacak.

Recap Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi tesislerinde yapılacak olan yarışmanın başlama saati 14.00

GEÇTİĞİMİZ YIL YAPILAN ZEKA OYUNLARINDA ŞU DERECELER ALINMIŞTI

İLKOKULLAR:

MONGALA OYUNU:

1-Sıraç Agah Kader - Nevruz Banoğlu İlkokulu 2- Ahsen Dinç – Kabakulak AKV İlkokulu 3- Muhammet Baki Sarı- Madanoğlu İlkokulu

KÜRE OYUNU:

1-Emrecan Limon- Vakıf İlkokulu 2- Hamza Gavoz – Şehit Halil Üleç İlkokulu 3- Ataman Altuğ Mutlu- Konuralp İlkokulu

PENTAGO OYUNU;

1-Yavuz Arda- Nevruz Baboğlu İlkokulu 2-Eslem Kurşun- Madanoğlu İlkokulu 3-Yavuz Selim Tokat- Küçücek İlkokulu

EQUİLİBRİO OYUNU

1-Aylenaz Boz- Topağaç İlkokulu 2-Ercin Karahan- Şehit halil Üleç İlkokulu 3- Elmira Al-Halebi- Nevruz Banoğlu İlkokulu

BİTZ OYUNU

1-Kerem Aydın- Nevruz Banoğlu İlkokulu 2- Evranur Ulu- Şehit Halil Üleç İlkokulu 3- Mehmet Zahit Aydeniz- Paris İlkokulu

ORTAOKULLAR

REVASİ OYUNU

1-İbrahim Ethem Selçuk- TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu 2-Zeynep Şule Doğan- Kız İmamhatip Ortaokulu 3-Hürmet Zeynep Hacısüleymenoğlu- Paris Ortaokulu

KULAMİ OYUNU

1-Yiğit Çelik- Kuzuluk Enver Ören Ortaokulu 2-Ecren Yağcı- Kız İmamhatip Anadolu Lisesi 3-Ahmet Enes Yılmaz – kulu

KÜRE OYUNU

1-Emir Karahan- Erdoğdu Ortaokulu 2-Zeynep Özdemir-Akyazı Anadolu Kız İmamhatip Lisesi 3- Burhanettin Efe Sayın- Paris Ortaokulu

PENTAGO OYUNU

1-Ahmet Burhan Altuntaş- TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu 2-Ömer Selim Dursun- Cumhuriyet Ortaokulu 3- Mehmet Alperen Kurt- Sosyal Gelişim Merkezi

MANGALA OYUNU

1- Hatice Kübra Kahveci- Akyazı Kız İmamhatip Anadolu Lisesi 2-Ömer Yağmur- Cumhuriyet Ortaokulu 3-Ömer Asaf Kılıç- TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu

İlkokullarda 5 oyunun 3 ünde birinciliği alan Nevruz Banoğlu İlkokulu en başarılı okul olmuştu.