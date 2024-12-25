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Eğitim
Giriş Tarihi : 25-12-2024 00:31

AKYAZI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN CAN’DAN KONURALP İLKOKULU ÖĞRETMENLERİNE MAARİF MODELİ DERSİ

​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl uygulamaya koyduğu “Maarif Modeli” uygulamasını tanıtmak üzere İlçedeki tüm okullara giderek  öğretmenlere  bu yeni modeli tanıtma çalışmalarını

AKYAZI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN CAN’DAN KONURALP İLKOKULU ÖĞRETMENLERİNE MAARİF MODELİ DERSİ

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl uygulamaya koyduğu “Maarif Modeli” uygulamasını tanıtmak üzere İlçedeki tüm okullara giderek  öğretmenlere  bu yeni modeli tanıtma çalışmalarını sürdüren Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can son tanıtımını İlçenin tarihi okulu olan Konuralp İlkokulunda yaptı.

Beraberinde Şube Müdürü İbrahim Baş olduğu halde Konuralp İlkokuluna gelen Müdür Hasan Can Okulun tüm idarecileri ve öğretmenlerine yeni uygulamaya konan  ilkokul 1. Sınıf,  5.sınıf ve 9.sınıflarda  uygulanmaya başlanan Maarif modelini tüm ayrıntıları ile anlattı. Bu uygulamada öğrenci velilerinin de devreye sokulmasının önemi üzerinde duran Müdür Can öğretmenlerin de öğrencileri karşısında iyi bir model olması gerektiğinin altını çizdi.

Yaklaşık 2 saat süren Maarif tanıtımı toplantısı sonunda  1. Sınıf öğretmenlerinin konu ile ilgili görüşlerini aldı sorularını cevaplandırdı.

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