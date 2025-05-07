AKYAZI AKIL VE ZEKA OYUNLARI YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi , Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile 15 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen ilk ve Ortaokullar arası Akıl ve zeka oyunları yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri bugün Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde düzenlenen törende verildi.
Okul öncesi okullarda okumakta olan öğrencilerin çocuk şenliğinde verilen ödüllerin sahipleri ise şöyle:
ORTAOKULLAR: Mangalda
1.Kadir Daloğlu
2.Sevilay Daloğlu
3.Siraç Agah Kader
Küre:
1.Kadir Daloğlu
2.Emin Ensar Dertlioğlu
3.Eslem Medine Keskin
Pentago
1.Tunahan Uçar
2.Siraç Agah Kader
3.Halil Akgün
Square Up
1.Azra Su Ergül
2.Erva Nisa Keskin
3.Tunahan Uçar
Kulami
1.Sevilay Daloğlu
2.Elyasa Muhammed Demirci
3.Mustafa Eymen Kabataş
İLKOKULLAR
Mangala:
1.Ayşe Berra AKGÜN
2.Selim Dertlioğlu
3.Yusuf Hamza Akgün
Q Bitz:
1.Mehmet Zahid Aytemiz
2.Beril Selçuk
3.Beril Yakıcı
Pentago:
1.Yusuf Hamza Akgün
2.Barış Kınay
3.Hilal Tuncel
Küre:
1.Zümra Şen
2.Ayşe Beril Akgün
3.Barış Kınay
Square Up:
1.Fatma Defne Seçilmiş
2.Ahmet Buğra Aydoğdu
3.Zeynep Nur Kaya