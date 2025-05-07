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Eğitim
Giriş Tarihi : 07-05-2025 20:56

AKYAZI AKIL VE ZEKA OYUNLARI YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi , Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile 15 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen ilk ve Ortaokullar arası Akıl ve zeka oyunları

AKYAZI AKIL VE ZEKA OYUNLARI YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi , Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile 15 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen ilk ve Ortaokullar arası Akıl ve zeka oyunları yarışmasında dereceye giren öğrencilere  ödülleri bugün Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde düzenlenen törende verildi.

Okul öncesi okullarda okumakta olan öğrencilerin çocuk şenliğinde verilen ödüllerin sahipleri ise şöyle:

ORTAOKULLAR:                                                                               Mangalda

1.Kadir Daloğlu

2.Sevilay Daloğlu

3.Siraç Agah Kader

Küre:

1.Kadir Daloğlu

2.Emin Ensar Dertlioğlu

3.Eslem Medine Keskin

Pentago

1.Tunahan Uçar

2.Siraç Agah Kader

3.Halil Akgün

Square Up

1.Azra Su Ergül

2.Erva Nisa Keskin

3.Tunahan Uçar

Kulami

1.Sevilay Daloğlu

2.Elyasa Muhammed Demirci

3.Mustafa Eymen Kabataş

İLKOKULLAR

Mangala:

1.Ayşe Berra AKGÜN

2.Selim Dertlioğlu

3.Yusuf Hamza Akgün

Q Bitz:

1.Mehmet Zahid Aytemiz

2.Beril Selçuk

3.Beril Yakıcı

Pentago:

1.Yusuf Hamza Akgün

2.Barış Kınay

3.Hilal Tuncel

Küre:

1.Zümra Şen

2.Ayşe Beril Akgün

3.Barış Kınay

Square Up:

1.Fatma Defne Seçilmiş

2.Ahmet Buğra Aydoğdu

3.Zeynep Nur Kaya

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