  • Anasayfa
  • Vefat
  • ABAZA CAMİASININ BÜYÜĞÜ HİLMİ CAN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.
Vefat
Giriş Tarihi : 03-03-2024 22:16

ABAZA CAMİASININ BÜYÜĞÜ HİLMİ CAN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

​​​​​​​Balballı Mahallesinde ikamet etmekte olan Can ailesi ulu çinarı bir büyüğünü kaybetmenin derin üzüntüsü içinde.

ABAZA CAMİASININ BÜYÜĞÜ HİLMİ CAN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

Balballı Mahallesinde ikamet etmekte olan Can ailesi ulu çinarı bir büyüğünü kaybetmenin derin üzüntüsü içinde.

Yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlığı nedeniyle 95 yaşında hayata veda eden Can ailesinin büyüğü Enver, Şafak (Recep), ve merhum Ersin Can’ın ağabeyleri, Bilgi, Hülya,Hakkı, Ahmet ve Ali Can’ın babaları Hilmi Can’ın  cenazesi Balballı Mahallesindeki evinde alınan helallik ve dua sonrasında getirildiği camide kılınan  öğle ve cenaze  namazının ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi.

Oldukça kalabalık bir cemaatin  iştirak ettiği Hilmi Can’ın cenazesine  yakın akrabası olan Düzce Milletvekili Talih Özcan, Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, CHP  Parti Meclisi üyesi Ecevit Keleş, Belediye Başkanları, Başkan adayları, Siyasi Partilerin İl ve İlçe Başkanları, yöneticileri, STK Başkanları, Muhtarlar çevre il, ilçe ve çevre köylerden kalabalık bir cemaat katıldı.

Merhum Hilmi Can’a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 

 
Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: