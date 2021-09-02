Otomobil kapısı açılınca Hastanelik oldu

Akyazı Ada Caddesinde Elektrikli Bisiklet ile seyir hallideyken park eden Otomobilin açılan kapısına çarpan sürücü Hastaneye kaldırıldı
Akyazı Ada Caddesinde akşam saatlerinde Akyazı’dan Hastane Mahallesine seyir halindeki Elektrikli Bisiklet park halindeki Otomobilin sürücüsünün açtığı kapıya çarptı. Kazada Elektrikli Bisiklet sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı