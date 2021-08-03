2021 ACELLE ŞENLİKLERİNE İZİN YOK

Her yıl Akyazı’ya bağlı Hanyatak Köyü ve çevresini Güzelleştirme Derneği tarafından

Bu haber 2021-08-03 17:55:52 eklenmiş ve 77 kez görüntülenmiştir.

Her yıl Akyazı’ya bağlı Hanyatak Köyü ve çevresini Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenmekte olan Acelle şenlikleri bu yıl Covid-19 engeline takıldı.

Konu ile ilgili olarak Dernek adına Ahmet Acar İmzalı 19 Temmuz 2021 tarihli Akyazı Kaymakamlığına verilen dilekçeye Kaymakamlık COVİD-19 salgınının giderek yaygınlaşması neden gösterilerek olumsuz cevap verildi.

Akyazı Kaymakamlığının konu ile ilgili yazısı şöyle:

06-07-08 Ağustos Cuma , Cumartesi ve Pazar günleri yapılması planlanan 2021 yılı Acelle yaylası Şenlikleri için izin başvurunuz Kaymakamlığımızca incelenmiştir.

Son günlarda Covid-19 vakalarında meydana gelen artış ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskler nedeniyle; Acelle şenliklerinin bu süreçte yapılması uygun görülmemiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim. YAKUP Güney – Akyazı Kaymakamı