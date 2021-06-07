DÜĞÜNLER VE KONVOYLAR GÖZLEM ALTINDA

Tam kapanma sonrası ertelenen düğünler ardı ardına yapılmaya başladı. Düğün konvoyları ve düğün salonlarında denetimler artırıldı.
Tam kapanma sonrası ertelenen düğünler ardı ardına yapılmaya başladı. Neredeyse haftanın her günü düğün konvoyları çarşı merkezinde dolaşmaya başladı.
Akyazı kaymakamlığı talimatıyla Düğün konvoyları ve düğün salonlarında denetimler artırıldı. Polis çarşı merkezinden geçen düğün konvoylarını denetlerken zabıta ekiplerine düğün salonlarının temizliği ve Hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda denetimlerini sıklaştırdı