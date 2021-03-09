AKYAZI’NIN ÖĞRETMENİ ASIRLIK ÇINAR NEVRUZ BANOĞLU DEFNEDİLDİ

Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Banoğlu ailesi bir çınarını kaybetti. Arifiye Köy Enstitüsü mezunlarından

Bu haber 2021-03-09 17:48:44 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Banoğlu ailesi bir çınarını kaybetti. Arifiye Köy Enstitüsü mezunlarından olan, İstiklal Savaşı gazilerinden Merhum Ali Banoğlu’nun oğlu, İş adamı Önder Banoğlu’nun babası, Akyazı’nın ilk elektrikçilerinden Vural Banoğlu’nun Ağabeyi, Merhum Aydın Şan’ın Kayınbiraderi, Konuralp İlkokulu eski Müdürlerinden emekli öğretmen Nevruz Banoğlu tedavi görmekte olduğu İstanbul Surpiligiç hastanesinde vefat etti.

92 yaşında hayatını kaybeden Nevruz Banoğlu’nun cenazesi 9 Mart 2021 Salı günü (yarın) 15.00 te Merkez aile kabristanlığında kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.

Konuralp İlkokulunda yıllarca öğretmenlik ve Müdürlük yapan Nevruz Banoğlu bir çok öğrenci yetiştirmiş sevilen ve sayılan renkli bir kişi idi.

Merhum Öğretmenimize Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI