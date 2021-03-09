AKYAZI’NIN ÖĞRETMENİ ASIRLIK ÇINAR NEVRUZ BANOĞLU DEFNEDİLDİ

Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Banoğlu ailesi bir çınarını kaybetti. Arifiye Köy Enstitüsü mezunlarından olan, İstiklal Savaşı gazilerinden Merhum Ali Banoğlu’nun oğlu, İş adamı Önder Banoğlu’nun babası, Akyazı’nın ilk elektrikçilerinden Vural Banoğlu’nun Ağabeyi, Merhum Aydın Şan’ın Kayınbiraderi, Konuralp İlkokulu eski Müdürlerinden emekli öğretmen Nevruz Banoğlu tedavi görmekte olduğu İstanbul Surpiligiç hastanesinde vefat etti.
Merhum Öğretmenimize Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI