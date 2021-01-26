BENİ VURDULAR SESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

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Olay Akyazı’nın Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Yunus
Bu haber 2021-01-26 23:52:40 eklenmiş ve 114 kez görüntülenmiştir.

 

Olay Akyazı’nın Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesinde bulunan Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu önünden geçmekte olan bir kişinin okul bahçesinden gelen silah seslerinden sonrası “ben vuruldum” şeklinde çığlık duyan mahalle sakinleri Polise haber verdi. İhbarı alan Polis Ambulansla birlikte kısa sürede olay mahalline geldi.

Çığlığın geldiği söylenen okul bahçesinde arama yapan Polis ekipleri vurulduğu iddia edilen kişiyi aradılar ama kimseyi bulamadılar. Okul bahçesinde kimseyi bulamayan polis ekipleri çevrede geniş çaplı bir arama yaptı. Bu aramalardan da kimseyi bulamayan Polis ve beraberinde gelen Ambulans olay yerinden ayrıldı. 

 

 
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