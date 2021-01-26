BENİ VURDULAR SESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay Akyazı’nın Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Yunus

Bu haber 2021-01-26 23:52:40 eklenmiş ve 114 kez görüntülenmiştir.