ZİRAAT BANKASI VE TOOB’DAN FİNANSMAN İŞBİRLİĞİ

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Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi Lansmanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Bu haber 2020-12-11 23:21:26 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi Lansmanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu ve Aydın’ın imza attığı protokol ile ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı için işbirliğine gidildi.​

 ATSO başkanı BAYRAKTAR Ziraat Bankası ile çok önemli bir iş birliği başlattıklarını ifade ederek, “Tüm üyelerimize, ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkânı getiriyoruz. Böylece tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Ziraat Bankkart ile ekonomiye kazan-kazan anlayışını getirmiş oluyoruz. Tedarik Zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyoruz. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz” dedi. Bu sayede, üreticilerin veya satıcıların, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabileceklerine işaret eden Bayraktar, “Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 1,5 seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da, bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor” ifadesini kullandı.

 
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