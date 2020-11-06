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AYTAÇ KARDEŞLERDEN BABALARINA SON GÖREV

Geçtiğimiz gün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Akyazı’nın sevilen emekli öğretmenlerinden
Bu haber 2020-11-06 00:13:06 eklenmiş ve 161 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz gün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Akyazı’nın sevilen emekli öğretmenlerinden Zeki Aytaç vefatının 3. Akşamı evlatları Evren ve Aybars Aytaç  babalarına son görevlerini yaparak Kuran-ı Kerim ve Mevlüt okuttu.

 Din görevlileri Metin Kolay, emekli müezzin Mustafa Asan ve Remzi Urkan’ın güzel sesleri ile okunan Kuran-ı Kerim ve mevlüt dinleyenleri adeta mest etti.

 Okunan Kuran-kerim sonunda Merhum Zeki Aytaç ve ebediyete göçmüş yakınları için dualar okunarak ruhlarına bağışlandı.

 Babalarının beklenmeyen ölümü ile sarsılan ve büyük bir üzüntü içinde olan Evren ve Aybars kardeşler kendilerini yalnız bırakmayan, bizzat cenaze törenine katılan, telefon ve mesajlarla taziyelerini bildiren eş, dost akraba ve arkadaşlarına teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

 
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