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KUZULUK’TA MOLA VERMEK MODA OLDU

Düzenlenen etkinliklere katılmak üzere İlçe dışından Akyazı’ya gelen AK Partili siyasiler,
Bu haber 2020-10-13 14:14:46 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

 

Düzenlenen etkinliklere katılmak üzere İlçe dışından Akyazı’ya gelen AK Partili siyasiler, düzenlenen toplantı sonrasında ev sahibi konumunda olan partilerinin üst düzey yöneticilerinin davetini kırmayarak dinlenme adı altında Kuzuluk İhlas Kaplıca tesislerine giderek kahve veya çay molası vermeleri artık olağan hale geldi.

Geçtiğimiz günlerde Akyazı 54 parkta yapılan nikah törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, nikah sonrası Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın davetini kırmayarak Kuzuluk İhlas Kaplıca tesislerine giderek bir yorgunluk kahvesi içmişti.

Bu defa Akyazı AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının yapılan olağan kongresine katılan AK Parti’nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’da modaya uydu ve kongre sonrasında yine Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın davetini kırmadı ve Kuzuluk İhlas Kaplıca tesislerine giderek bir yorgunluk çayı içti.

Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un çay içmek için gittiği Kuzuluk’ta Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer de eşlik etti ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’la birlikte Akyazı AK Parti teşkilat yetkilileri de misafirlerine ev sahipliği yaptı.

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