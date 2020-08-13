MUHTARLARDAN EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET

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Muğla İl Emniyet Müdür yardımcılığı görevini yürütürken Akyazı İlçe Emniyet
Bu haber 2020-08-13 01:01:16 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Muğla İl Emniyet Müdür yardımcılığı görevini yürütürken Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan ve atandıktan sonra Akyazı’ya gelerek görevine başlayan Ercan Aykan’a hoş geldin ziyaretler sürüyor.

Akyazı’nın yeni Emniyet Müdürüne bir ziyarette Akyazılı Muhtarlardan geldi. Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman’ın öncülüğünde Dernek Yönetiminde bulunan Mahalle Muhtarı Emniyet Müdürü Aykan’ı makamında ziyaret etti ve kendisine başarı dileğinde bulundular.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’da Muhtarlar tarafından yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyledi ve Mahalle Muhtarlarımızla birlikte Akyazı’mızın huzuru ve mutluluğu için işbirliği içinde çalışacağız dedi ve ziyaret için teşekkür etti.

 

 

 
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