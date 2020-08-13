MUHTARLARDAN EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET

Akyazı’nın yeni Emniyet Müdürüne bir ziyarette Akyazılı Muhtarlardan geldi. Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman’ın öncülüğünde Dernek Yönetiminde bulunan Mahalle Muhtarı Emniyet Müdürü Aykan’ı makamında ziyaret etti ve kendisine başarı dileğinde bulundular.