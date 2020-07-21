AHMET BİRİNCİ’NİN ACI GÜNÜ

MHP Akyazı eski ilçe başkanı Ahmet Birinci’nin (Tik Tak) amcasının kızı, Aynur Taslak Yazıcı, yaşadığı Avustralya'da amansız hastalığa yenik düştü. Yazıcı'nın cenazesi Avustralya'da toprağa verilecek olan Yazıcı için Akyazı’daki baba ocağında gıyabı cenaze namazı kılındı
Akyazılı Aynur Taslak Yazıcı, yaşadığı Avustralya'da amansız hastalığa yenik düştü. Yazıcı'nın cenazesi Avustralya'da toprağa verilecek.
Akyazı Pazarköylü Avusturalya'da yaşayan Aynur Yazıcı, yakalandığı amansız hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.
Merhum Salih Yazıcı'nın kızı Gülbahar, Mithat, Ali, Hamza, Ahmet, Şenol Yazıcı'nın kardeşi Kerem, Ethem, Ekrem'in annesi,MHP Akyazı eski ilçe başkanı Ahmet Birinci’nin (Tik Tak) amcasının kızı, Aynur Taslak Yazıcı’nın cenazesi yaşadığı Avustralya'da toprağa verileceği öğrenildi.
Aynur Yazıcı için baba ocağı Akyazı Yunus emre Mahallesindeki hanesinde yakınları tarafından gıyabı cenaze namazı kılındı