ŞAMPİYON HÜKMEN GALİP
Birinci Amatör Küme A gurubunda mücadele eden
Bu haber 2020-03-15 18:48:39 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.
Birinci Amatör Küme A gurubunda mücadele eden ve Şampiyonluğunu ligin bitimine 4 hafta kala ilan eden Alaağaçspor Deplasmanda karşılaşacağı Hendek Yeşillerspor takımı maçına Yeşiller takımı sahaya çıkmayınca maçı hükmen kazandı.
Sahaya çıkan Alaağaçspor hakemin takım kadrosunu kontrol etmesinin ardından Alaağaçspor Hükmen galip olarak Akyazı’ya döndü.
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