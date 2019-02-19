BASGİR KÖPEĞİN SU İÇME METODU

Akyazı’da bir hayvan sever genç bakmakta olduğu basgir isimli köpeği ile

Bu haber 2019-02-19 20:39:40 eklenmiş ve 59 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da bir hayvan sever genç bakmakta olduğu basgir isimli köpeği ile çarşı içinde gezerken akıllı köpeği görünce susuzluğunu hissetti ve tasmasıyla gezdirmekte olan sahibine çeşmenin bulunduğu yere gitmek istediğini havlayarak hissettirince sahibi de onun su içmek istediğini anladı ve Mangıoroğlu Kırtasiye önündeki çeşmeyi yöneldi. Basgir de sahibi tarafından akıtılmaya başlayan sudan kana kana içti.

Çeşmeden suyunu içen Basgir köpek daha sonra sahibi ile birlikte çarşı içinde gezintisini sürdürdü ve bir müddet sonra da yine sahibi ile birlikte evlerinin yolunu tuttu. Basgir’in çeşmeden su içme anı objektifimize böyle yansıdı.