Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SAKARYA LİSELERARASI BADMİNTON ŞAMPİYONASINDA KONURALP KIZ TAKIMI ŞAMPİYON

SAKARYA LİSELERARASI BADMİNTON ŞAMPİYONASINDA KONURALP KIZ TAKIMI ŞAMPİYON

AKP GENÇLİK KOLLARINDA YENİ BAŞKAN SADIK BORA OLDU

AKP GENÇLİK KOLLARINDA YENİ BAŞKAN SADIK BORA OLDU

HAVUZ FACİASINDA İKİNCİ KEŞİF

HAVUZ FACİASINDA İKİNCİ KEŞİF

HALK EĞİTİMDEN FİLOGRAFİ KURSU

HALK EĞİTİMDEN FİLOGRAFİ KURSU

KUZULUKSPOR DEPLASMANDA GALİP

KUZULUKSPOR DEPLASMANDA GALİP

GÜREŞÇİLERİMİZ DÜZCE BİLETİ ALDI

GÜREŞÇİLERİMİZ DÜZCE BİLETİ ALDI

GÜREŞÇİLERİMİZ DÜZCE BİLETİ ALDI

Antrenör Kamil Özdağ’ın yönetiminde çalışmalarını sürdüren ve yapılan
Bu haber 2019-02-11 21:56:41 eklenmiş ve 242 kez görüntülenmiştir.

 

Antrenör Kamil Özdağ’ın yönetiminde çalışmalarını sürdüren ve yapılan turnuva ve seçmelerde başarıdan başarıya koşan Akyazılı güreşçiler 10 Şubat günü Hendek’te yapılan 14-15 yaş grubu serbest güreş İl seçmesinde 7 siklette birinci oldu ve 5-7 Nisan tarihlerinde Düzce’de yapılacak olan grup şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Antrenör Kamil Özdağ, güreşçilerinin her geçen gün çıtayı yükselttiklerine dikkat çekerek; çok çalışıyor ve bu çalışmamızın karşılığını da yapılan turnuvalarda alıyoruz. 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da yoğun bir müsabaka takvimimiz var. Hepsinden başarılı bir şekilde ayrılmak istiyoruz ve çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz dedi ve gruplara kalan sporcularını da kutladı.

Yapılan turnuvada Akyazılı güreşçilerden birinci olanlar şu isimler oldu;

34-38 Kg. Adem Kaya, 41 Kg. da Yuşah Beşir, 48. Kg. da Yasin Karagöz, 52 Kg. da Taner Algan, 68 Kg. da Mümin Can Aygün, 75 Kg. da Mehmet Alper Civan, 85 Kg. da Talha Başer.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
23:27 - SAKARYA LİSELERARASI BADMİNTON ŞAMPİYONASINDA KONURALP
11-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Adapazarı Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen ...
22:04 - KUZULUKSPOR DEPLASMANDA GALİP
Sakarya l. Amatör lig C grubunda mücadele etmekte olan Kuzulukspork kötü gidişe dur dedi...
21:58 - GÜREŞÇİLERİMİZ DÜZCE BİLETİ ALDI
Antrenör Kamil Özdağ’ın yönetiminde çalışmalarını sürdüren ve yapılan...
23:27 - SAKARYA OKULLAR ARASI ORYANTİRİNG YARIŞMASI AKYAZI'DA Y
Sakarya Ortaokullar ve Liseler arası Oryantiring yarışması Akyazı’da yapıldı. Kuzuluk Orma...
17:11 - ASAKYAZI BU DEFA BEŞLEDİ
Bal ligini hedefleyen ancak bu güne kadar istediği sonuçları alamayan...
22:19 - Akyazılı Judocu Zeynep Sera Üstün MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ
Akyazılı Judocu Zeynep Sera Üstün 25-27 Ocak tarihleri arasında ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ