GÜREŞÇİLERİMİZ DÜZCE BİLETİ ALDI

Antrenör Kamil Özdağ’ın yönetiminde çalışmalarını sürdüren ve yapılan

Bu haber 2019-02-11 21:56:41 eklenmiş ve 242 kez görüntülenmiştir.

Antrenör Kamil Özdağ’ın yönetiminde çalışmalarını sürdüren ve yapılan turnuva ve seçmelerde başarıdan başarıya koşan Akyazılı güreşçiler 10 Şubat günü Hendek’te yapılan 14-15 yaş grubu serbest güreş İl seçmesinde 7 siklette birinci oldu ve 5-7 Nisan tarihlerinde Düzce’de yapılacak olan grup şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Antrenör Kamil Özdağ, güreşçilerinin her geçen gün çıtayı yükselttiklerine dikkat çekerek; çok çalışıyor ve bu çalışmamızın karşılığını da yapılan turnuvalarda alıyoruz. 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da yoğun bir müsabaka takvimimiz var. Hepsinden başarılı bir şekilde ayrılmak istiyoruz ve çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz dedi ve gruplara kalan sporcularını da kutladı.

Yapılan turnuvada Akyazılı güreşçilerden birinci olanlar şu isimler oldu;

34-38 Kg. Adem Kaya, 41 Kg. da Yuşah Beşir, 48. Kg. da Yasin Karagöz, 52 Kg. da Taner Algan, 68 Kg. da Mümin Can Aygün, 75 Kg. da Mehmet Alper Civan, 85 Kg. da Talha Başer.