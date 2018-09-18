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BALIKESİR'DE ATİLLA KARAOĞLAN’A TARAFTAR SALDIRISI

BALIKESİR'DE ATİLLA KARAOĞLAN’A TARAFTAR SALDIRISI

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BALIKESİR'DE ATİLLA KARAOĞLAN’A TARAFTAR SALDIRISI

Spor Toto 1'inci Lig'in 5. haftasındaki Balıkesir Baltok - Ümraniyespor maçını
Bu haber 2018-09-18 06:47:13 eklenmiş ve 161 kez görüntülenmiştir.

 

Spor Toto 1'inci Lig'in 5. haftasındaki Balıkesir Baltok - Ümraniyespor maçını yöneten Sakarya Bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan bir taraftarların saldırısına uğradı

Spor Toto 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Balıkesir Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarının golsüz sona ermesinin ardından Balıkesirsporlu bir taraftar sahaya girerek soyunma odasına yönelen ilimiz bölgesi hakemlerinden orta hakem Atilla Karaoğlan'a saldırdı.

Saldırı sonrası hakem Karaoğlan aldığı darbe sonrası yere düştü. Polislerin müdahalesi ile saldırgan yakalanırken, soyunma odasına giren hakem ikinci yarıya çıkmayarak maçı güvenlik gerekçesiyle tatil etti.
 Ak Parti Akyazı Eski İlce Başkanı Osman Karaoğlan'ın oğlu olan  saldırıya uğrayan hakem Karaoğlan aldığı darbe nedeniyle buz tedavisi gördüğü belirtildi. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek.

 
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