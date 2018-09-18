BALIKESİR'DE ATİLLA KARAOĞLAN’A TARAFTAR SALDIRISI

Spor Toto 1'inci Lig'in 5. haftasındaki Balıkesir Baltok - Ümraniyespor maçını

Bu haber 2018-09-18 06:47:13 eklenmiş ve 161 kez görüntülenmiştir.