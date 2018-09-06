KUZULUK YOLUNDA KAZA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

D-140 karayolunun Kuzuluk Adapazarı istikametinde bir akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen

Bu haber 2018-09-06 12:44:11 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

D-140 karayolunun Kuzuluk Adapazarı istikametinde bir akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen kazada iki genç hayatını kaybetti. Kaza iki motosikletin birbirleri ile çarpışması sonucu meydana geldi. Yarış yapan 19 yaşındaki Mücahit Sanalan ile 18 yaşındaki Emre Bayram çarpıştı. Kazada motosikletten düşerek yola savrulan gençler ağır şekilde yaralandılar. Kazayı görenlerin durumu 112 acil sağlık ekibine bildirmesi üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından yaralı gençleri önce Akyazı Devlet Hastanesine götürdü. Durumları ağır olduğu için kaza yapan gençler buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

SABAHLEYİN ACI HABER GELDİ

Ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü gençlerden sabaha karşı acı haber geldi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki genç te hayatlarını kaybetti. Acı haberi alan aileler adeta yıkıldı.