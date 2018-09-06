Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YAVUZUN KAFASINDAKİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

YAVUZUN KAFASINDAKİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

ADEM BABAOĞLU VEFAT ETTİ

ADEM BABAOĞLU VEFAT ETTİ

HAYIRLI YOLCULUKLAR

HAYIRLI YOLCULUKLAR

10 DAKİKA YETTİ YOLLARI SU BASTI

10 DAKİKA YETTİ YOLLARI SU BASTI

AS AKYAZI İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI. 2-0

AS AKYAZI İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI. 2-0

KUZULUK YOLUNDA KAZA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

KUZULUK YOLUNDA KAZA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

KUZULUK YOLUNDA KAZA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

D-140 karayolunun Kuzuluk Adapazarı istikametinde bir akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen
Bu haber 2018-09-06 12:44:11 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

 

D-140 karayolunun Kuzuluk Adapazarı istikametinde bir akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen kazada iki genç hayatını kaybetti.  Kaza iki motosikletin birbirleri ile çarpışması sonucu meydana geldi. Yarış yapan 19 yaşındaki Mücahit Sanalan ile 18 yaşındaki Emre Bayram çarpıştı. Kazada motosikletten düşerek yola savrulan gençler ağır şekilde yaralandılar. Kazayı görenlerin durumu 112 acil sağlık ekibine bildirmesi üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından yaralı gençleri önce Akyazı Devlet Hastanesine götürdü. Durumları ağır olduğu için kaza yapan gençler buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

SABAHLEYİN ACI HABER GELDİ

Ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü gençlerden sabaha karşı acı haber geldi.  Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki genç te hayatlarını kaybetti. Acı haberi alan aileler adeta yıkıldı.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
12:50 - KUZULUK YOLUNDA KAZA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
D-140 karayolunun Kuzuluk Adapazarı istikametinde bir akaryakıt istasyonu önünde meydana g...
15:12 - TAŞBURUNDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA MARKET SAHİBİ YUNUS BİLG
Akyazı’ya Taşburun Mahallesinde dün saat 23.00 sıralarında bir markete yapılan...
07:19 - TAŞBURUNDA SİLAHLAR KONUŞTU
Akyazı’ya bağlı Taşburun Mahallesinde bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1’...
07:14 - 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 96. YILI KUTLANIYOR
Milletimizin tarihinde altın bir sayfa olan, 30 Ağustos Zaferinin 96' üncü yılı...
14:57 - ENGELLİ ARACI İLE YAYLA YOLUNDA KAZA GEÇİRDİ. 2 YARALI
Akyazı’ya bağlı Taşyatak mahallesi yakınlarındaki yayla yolunda Sait Özçakır adlı...
21:54 - YAŞLI KADINA MİDİBÜS ÇARPTI
Akyazı Ada Caddesi Yağcılar kavşağında yoldan karşıdan...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ